Евгений Малкин: "Это было короткое лето, но я рад началу сезона"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин посетовал на короткое лето, однако отметил, что рад началу сезона. Напомним, что в прошлом сезоне "Пингвины" во второй раз кряду выиграли Кубок Стэнли.

– Чувствую себя хорошо после возвращения на лед, – цитирует Твиттер "Питтсбурга" Малкина. – Это было короткое лето, но я рад началу сезона.