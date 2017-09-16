Евгений Малкин: "Это было короткое лето, но я рад началу сезона"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин посетовал на короткое лето, однако отметил, что рад началу сезона. Напомним, что в прошлом сезоне "Пингвины" во второй раз кряду выиграли Кубок Стэнли.
– Чувствую себя хорошо после возвращения на лед, – цитирует Твиттер "Питтсбурга" Малкина. – Это было короткое лето, но я рад началу сезона.
Malkin: "It feels good to be back. It was a short summer but we're really excited to start the season." pic.twitter.com/60AEDTC4eC– Pittsburgh Penguins (@penguins) 16 сентября 2017 г.
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