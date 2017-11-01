Эллиотт Фридман: "Российские хоккеисты отмечали, что Шипачев не выкладывается на тренировках"

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман не сомневается в том, что российский нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев расторгнет контракт с клубом. При этом он отметил, что форвард рассчитывает вернуть "Голден Найтс" 2 миллиона долларов, полученных в качестве "подъемных", когда подпишет договор с командой из КХЛ.

– Шипачев сказал руководству "Вегаса", что хочет расторгнуть контракт и вернуться в Россию. По всей видимости, так и случится, – приводит Sportsnet слова Фридмана. – Но нужно отметить, что он будет должен вернуть 2 миллиона долларов. Предполагается, что он сделает это, когда получит контракт от клуба КХЛ.

Интересно, согласятся ли на это "Голден Найтс". Будет странно, если его не захотят подписать другие клубы НХЛ, когда он освободится от контрактных обязательств. Говорят, что Шипачев приехал в лигу слишком поздно.

Другие россияне обращали внимание на то, что он не выкладывается на тренировках. Молодой российский игрок мог бы отправиться АХЛ, чтобы набрать форму. Но Шипачев этого не хочет.

Напомним, что Шипачев летом перешел из СКА в "Голден Найтс", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов на два года. В НХЛ он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".