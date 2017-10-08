Джон Торторелла: "На лавке ребята переговаривались: "Смотри, как сыграл Панарин"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (5:0) отметил игру российского нападающего Артемия Панарина.

- Своими энтузиазмом и энергией он заражает партнеров, - цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ. - Я сегодня слышал, как на лавке ребята переговаривались: "Смотри, как сыграл Панарин". У него здорово получается перестраиваться из атаки в оборону и обратно. Он умеет играть не только у ворот, но и у синей линии, в средней зоне. Порой игроки его уровня не способны на такие решения.

В лице Саада "Чикаго" получил хорошего игрока. А мы получили чертовски хорошего игрока. Мы очень вдохновлены его общей подготовкой и тем, что он привносит в команду. Вообще за эти пару недель я узнал о нем много нового. В нем кроется нечто намного большее, чем просто набор умений.

Первое звено? Мне кажется, они наслаждаются игрой друг с другом. В предсезонных матчах мне не нравилось, что они иногда перебарщивают с передачами, но сегодня все было в порядке - бросков по воротам было достаточно. Хотя пару раз они и переигрывали смены, что ставило нас в неудобное положение. Но сегодня мы позволили им это сделать.