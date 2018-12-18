Джон Торторелла: "Бобровский был великолепен во второй половине третьего периода, когда было немного страшновато"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Вегасом" (1:0) похвалил вратаря Сергея Бобровского. 30-летний россиянин отразил 28 бросков.

- Во второй половине третьего периода было немного страшновато, - приводит официальный сайт НХЛ слова Торторелла. - Именно на этом отрезке Бобровский был великолепен. Потому что в первых двух периодах работы у него практически и не было.

Единственная шайба в этой встрече на счету Ника Фолиньо. Это первый "сухарь" Бобровского в этом сезоне.

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