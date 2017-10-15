Два очка Дадонова не помогли "Флориде" в матче с "Питтсбургом". Малкин вновь не забил

"Питтсбург" одержал победу над "Флоридой" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Грег Маккег и Патрик Хернквист, капитан команды Сидни Кросби оформил дубль. Нападающий Евгений Малкин очков не набрал. Отметим, что россиянин не забивает уже три встречи кряду.
В составе "Флориды" две голевые передачи сделал Евгений Дадонов. Дублем отметился Джонатан Юбердо, еще одна шайба на счету Аарона Экблада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Флорида" – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Флорида Пантерз
- Евгений Дадонов
- Джонатан Юбердо
- Аарон Экблад
- Патрик Хернквист
- Грег Маккег
Материалы других СМИ
Adios Amigos R...
Да, Малыч пока явно не в своей тарелке...
04:53
Werewolf
.
04:50
Werewolf
С Женьком что то по любому творится. За весь матч полторы точных передач отдал.
04:50