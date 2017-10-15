Два очка Дадонова не помогли "Флориде" в матче с "Питтсбургом". Малкин вновь не забил

"Питтсбург" одержал победу над "Флоридой" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Грег Маккег и Патрик Хернквист, капитан команды Сидни Кросби оформил дубль. Нападающий Евгений Малкин очков не набрал. Отметим, что россиянин не забивает уже три встречи кряду.

В составе "Флориды" две голевые передачи сделал Евгений Дадонов. Дублем отметился Джонатан Юбердо, еще одна шайба на счету Аарона Экблада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Флорида" – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)