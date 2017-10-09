Два гола Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Айлендерс". Видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" в серии буллитов одержал победу над "Айлендерс" – 3:2. Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко оформил дубль в этой встрече. Победный буллит на свой счет записал форвард Брэйден Шенн.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" (Нью-Йорк) – "Сент-Луис Блюз" – 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: ТАРАСЕНКО – 2 (Штястны), 29:38 – 0:1. ТАРАСЕНКО – 3 (бол., Шворц, Пьетранджело), 35:34 – 0:2. Лэдд – 1 (Чимера, Нельсон), 53:04 – 1:2. Ли – 1 (Хикки, Эберле), 59:00 – 2:2.

Победный буллит: Шенн.

Вратари: Грайсс (58:54 – 59:00) – Аллен.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 42 (8+15+16+3) – 35 (11+10+10+4).

Наши: Кулемин (13:29/0/0) – Барбашев (9:34/1/-1), Тарасенко (22:48/4/1).

9 октября. Нью-Йорк. Barclays Center.

Турнирная таблица здесь