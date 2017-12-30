Дубль Радулова принес "Далласу" победу над "Сент-Луисом"

"Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Сент-Луис" - 4:2. Дубль в этой встрече на свой счет записал нападающий "Старз" Александр Радулов, который провел на площадке 18 минут 13 секунд. В составе "Блюз" один гол забил Владимир Тарасенко, который отыграл 18 минут 39 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Сент-Луис" - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Голы: Янмарк - 8 (Спецца, Хонка), 23:49 - 1:0. ТАРАСЕНКО - 16, 43:26 - 1:1. Томпсон - 2 (Пьетранджело, Стин), 44:31 - 1:2. Бенн - 16, 55:10 - 2:2. РАДУЛОВ - 13 (бол., Клингберг, Линделл), 57:39 - 3:2. РАДУЛОВ - 14 (п.в., Хэмьюс, Бенн), 58:21 - 4:2.

Вратари: Бишоп - Аллен (Хаттон, 41:21, Аллен, 50:55, 57:48 - 58:21, 58:28).

Штраф: 10 - 20.

Броски: 31 (12+8+11) - 37 (15+15+7).

Наши: Радулов (18:13/5/2) - Тарасенко (18:39/5/1).

Даллас. American Airlines Center.