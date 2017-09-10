Дрю Даути: "Лос-Анджелес" – отличное место, но я хочу выигрывать трофеи"

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути подчеркнул, что ему бы хотелось подписать новый контракт с клубом. При этом 27-летний канадец отметил, что это случится, если "Кингз" будут двигаться в правильном направлении.

– "Лос-Анджелес" – моя первая любовь. Это одна из лучших команд не только в хоккее, во всех видах спорта, – приводит The Hockey News слова Даути. – Здесь хорошо относятся к игрокам, это отличное место. Мне бы хотелось остаться здесь, но если команда будет двигаться в правильном направлении. Я хочу выигрывать трофеи. Неважно где это будет. Я хочу побеждать.

Напомним, что контракт Даути рассчитан на два года, после чего он станет неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне хоккеист провел за "Лос-Анджелес" 82 матча и набрал 44 (12+32) очка.