11:24 | Хоккей — НХЛ

Дмитрий Орлов: "Вашингтон" не действует полноценно все 60 минут"


Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов разочарован поражением от "Рейнджерс" (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По словам хоккеиста, "Кэпитаз" плохо начали эту игру.

– Чего не хватило для победы? – вопрос Орлову.

– Плохо начали матч. Потом стали больше борьбы выигрывать, лучше кататься и нормализовали игру. Наш вратарь (Филипп Грубауэр. – Прим. "СЭ") очень хорошо сыграл. Но в третьем периоде "Рейнджерс" нас переиграл. Мы знаем, что нужно действовать лучше, но не действуем полноценно все 60 минут. От этого такой результат. Завтра – очень важный матч против "Бостона", в котором надо постараться победить.

– Для второй в сезоне серии поражений были какие-то предпосылки?

– Нет. Стараемся играть, как умеем, выполнять тренерскую установку и набирать очки. Они нам очень нужны, ведь в таблице все очень плотно расположены.

– К "Рейнджерс" особое отношение?

– Когда встречаешься с соперниками по дивизиону, всегда охота выиграть, поэтому вокруг этих матчей большой ажиотаж. Обидно, что сегодня проиграли, но ничего не поделаешь. Надо гнуть свою линию дальше. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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Материалы других СМИ
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