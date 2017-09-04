Дмитрий Орлов: "У "Вашингтона" есть все необходимое для победы в Кубке Стэнли"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов разочарован тем, что в минувшем сезоне команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в четвертьфинале, проиграв "Питтсбургу" (3-4). При этом он уверен в том, что у "Кэпиталз" есть все необходимое для завоевания этого трофея.

– Ничего с этим уже не поделаешь, так случилось. Надо двигаться вперед, и не жить прошлым, – приводит Nhl.com/ru слова Орлова. – Каким бы горьким ни было поражение, это спорт. Здесь всегда будут взлеты и падения.

У нас есть для победы все необходимое. Главное – верить в партнеров, не ругаться, не обвинять друг друга. Мы проиграли вместе – и игроки, и тренеры. Сейчас у нас нет другого выбора, кроме как подниматься с колен и двигаться вперед.