Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов разочарован тем, что в минувшем сезоне команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в четвертьфинале, проиграв "Питтсбургу" (3-4). При этом он уверен в том, что у "Кэпиталз" есть все необходимое для завоевания этого трофея.
– Ничего с этим уже не поделаешь, так случилось. Надо двигаться вперед, и не жить прошлым, – приводит Nhl.com/ru слова Орлова. – Каким бы горьким ни было поражение, это спорт. Здесь всегда будут взлеты и падения.
У нас есть для победы все необходимое. Главное – верить в партнеров, не ругаться, не обвинять друг друга. Мы проиграли вместе – и игроки, и тренеры. Сейчас у нас нет другого выбора, кроме как подниматься с колен и двигаться вперед.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/capitals-will-rise-from-knees-says-orlov/c-290842066
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Дмитрий Орлов: "У "Вашингтона" есть все необходимое для победы в Кубке Стэнли" ============================================================================================================ ага, три россиянина на мегаконтрактах, холтби, бэкстрем и тонны мусора)))
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