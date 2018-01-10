Дмитрий Куликов: "Любого игрока "Виннипега" можно поставить в сборную"

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов разочарован, что не сможет принять участие в Олимпийских играх.

Хоккеисты из североамериканской лиги пропустят Игры-2018 впервые после Олимпиады-1994. Руководство НХЛ не достигло соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) по данному вопросу.

– В чем сила "Виннипега"? – вопрос Куликову.

– Любого нашего игрока можно поставить в сборную. У нас все здорово играют и выполняют работу. Есть и суперзвезды.

– Сейчас вы – самый опытный российский защитник в НХЛ. Обидно, что не поедете на Олимпиаду?

– Конечно, обидно пропустить такой шанс, который выпадает раз в жизни.

– Как вам молодежный чемпионат мира?

– В нашей сборной видел пару хороших игроков. Свечников здорово себя показал и высоко котируется к следующему драфту. (Александр ЧЕХОВ)