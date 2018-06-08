12:20 | Хоккей — НХЛ

"Динамо" поздравило Овечкина: "Саша, ты лучший!"

1

Московское "Динамо" в Твиттере поздравило нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником бело-голубых. В 2013 году он с командой взял Кубок Гагарина во время локаута в НХЛ.

"Каждый болельщик "Динамо" ждал этого дня! Воспитанник СДЮСШОР "Динамо" Александр Овечкин - обладатель Кубка Стэнли! Ты лучший, Саша! Ты доказал это вновь!" - говорится в сообщении "Динамо".

1
Материалы других СМИ
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!