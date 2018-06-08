"Динамо" поздравило Овечкина: "Саша, ты лучший!"

Московское "Динамо" в Твиттере поздравило нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником бело-голубых. В 2013 году он с командой взял Кубок Гагарина во время локаута в НХЛ.
"Каждый болельщик "Динамо" ждал этого дня! Воспитанник СДЮСШОР "Динамо" Александр Овечкин - обладатель Кубка Стэнли! Ты лучший, Саша! Ты доказал это вновь!" - говорится в сообщении "Динамо".
Каждый болельщик московского "Динамо" ждал этого дня!– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 8 июня 2018 г.
ВОСПИТАННИК СДЮШОР "ДИНАМО" АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЕНЛИ!
Ты лучший, Саша! Ты доказал это вновь! @ovi8 #МыДинамо pic.twitter.com/c1DYOLn3Oa
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