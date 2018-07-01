"Детройт" подпишет контракты с Грином и Бернье, и постарается вернуть Ванека

По информации The Athletic, "Детройт" рассчитывает заключить новый контракт с защитником Майком Грином, а также подписать контракт со свободным агентом вратарем Джонатаном Бернье. Также клуб проведет переговоры с нападающим Томасом Ванеком, который выступал за "Уингз" в сезоне-2016/17.

Ожидается, что 32-летнему Грину предложат контракт на два года с зарплатой в 5,375 миллиона долларов за сезон. Ранее он зарабатывал 6 миллионов в год. В минувшем чемпионате он провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 33 (8+25) очка.

29-летний Бернье подпишет соглашение на три года с зарплатой в 3 миллиона долларов за сезон. В прошлом чемпионате в составе "Колорадо" он провел 37 игр, в которых одержал 19 побед. Бернье в среднем отражал 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.85.