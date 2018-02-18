"Детройт" обыграл на выезде "Нэшвилл"

"Нэшвилл" на своем льду проиграл "Детройту" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Это второе подряд поражение "Предаторз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Детройт" - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Витковски - 1 (Манта, Абделькадер), 4:12 - 0:1. Нюквист - 16 (Дженсен, Декейсер), 10:54 - 0:2. Смит - 17 (бол., Суббан, Сарос), 54:35 - 1:2. Хелм - 7 (п.в., Нильсен), 58:41 - 1:3.

Вратари: Сарос (58:30 - 58:41, 58:50 - 59:49) - Мразек.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 32 (7+14+11) - 34 (7+13+14).

18 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.