Дерек Рой: "Якупов пробыл в "Эдмонтоне" слишком долго"

Новичок "Авангарда" Дерек Рой выразил мнение в интервью "СЭ", что переход его бывшего партнера по "Эдмонтону" Наиля Якупова в "Сент-Луис" положительно скажется на карьере россиянина. Он также подчеркнул, что Якупов всегда прислушивался к его советам.

– Вы же слышали об обмене Наиля Якупова в "Сент-Луис"? - вопрос Рою.

– Слышал, конечно. На мой взгляд, перемены в некоторых случаях всегда к лучшему. Он пробыл в "Эдмонтоне" слишком долго. В "Сент-Луисе" у него будет новый тренер, новая команда, новая перспектива. И это может помочь.

– За вычетом Коннора Макдэвида вы – единственный центр, с которым он в "Ойлерз" нашел взаимопонимание и играл эффективно. С чем это связано?

– Я всегда был с ним честен и откровенен, а он относился ко мне с уважением, поскольку я провел в НХЛ много лет. Я всегда знал, о чем говорю, и он это понимал. Прислушивался к моим советам. А если ты следуешь чьему-то совету, и это приносит успех – начинаешь еще усерднее работать в этом же направлении. Так и было в его случае. Он немножко не над тем работал, не на том акцентировал внимание. Я дал ему пару советов, и это помогло ему заиграть лучше. Он даже слишком старался. Пытался успеть все и везде. В хоккее это не работает. Сказал ему: сосредоточься на деталях, на форчеке, на бэкчеке, на единоборствах. Это всегда поможет. Даже если кажется, что толку от этих вещей в атаке в плане набора очков нет. Он есть. Честно говоря, я был уверен, что он проведет следующий сезон гораздо сильнее, но этого не случилось. Почему – мне трудно судить. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Роя