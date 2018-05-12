Дэн Джирарди: "С "Вашингтоном" нельзя играть в меньшинстве"

Защитник "Тампа-Бэй" Дэн Джирарди прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ от "Вашингтона" со счетом 2:4. По мнению Джиральди, его команда слишком часто оказывалась в меньшинстве.

– Все очень просто: в матчах с "Вашингтон" надо просто не попадать на скамейку штрафников, – цитирует Washington Post Джирарди. – Понятно, что в любой игре будут удаления, но если их один или два, то может обойтись без пропущенных голов.