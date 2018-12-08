"Даллас" продлил победную серию, обыграв "Сан-Хосе"

"Даллас" выиграл у "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Старз" одержал четвертую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Сан-Хосе" - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Кейн - 8 (Э. Карлссон, Донской), 9:22 - 0:1. Янмарк - 2 (Полак), 34:05 - 1:1. Хейсканен - 5 (Питлик, Факса), 44:38 - 2:1. Ритчи - 2 (Шор, Спецца), 46:26 - 3:1. Кутюр - 9 (Э. Карлссон, Диллон), 46:59 - 3:2.
Вратари: Бишоп - Джонс (58:01).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 30 (5+16+9) - 43 (13+14+16).
Наши: Радулов (21.04/5/0) - -.
8 декабря. Даллас. American Airlines Center.
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