"Даллас" потерпел третье поражение подряд, уступив "Сан-Хосе"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе" переиграл "Даллас" - 3:2. В составе победителей дубль оформил Тимо Майер, еще одну шайбу забросил Джо Торнтон. За "Даллас" отличились Радек Факса и Миро Хейсканен.

Российский форвард "Старз" Валерий Ничушкин отличился передачей, Александр Радулов очков не набрал. Еще один россиянин вратарь Антон Худобин отразил 19 бросков.

"Даллас" потерпел третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - "Даллас Старз" (Даллас) - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Факса - 5 (Хонка, Ничушкин), 23:35 - 0:1. Майер - 17 (Бернс, Кутюр), 36:20 - 1:1. Майер - 18 (Кутюр, Э. Карлссон), 42:50 - 2:1. Торнтон - 5 (Шимек, Серенсен), 47:56 - 3:1. Хейсканен - 7 (Бенн, Сегин), 52:24 - 3:2.

Вратари: Джонс - Худобин (58:22).

Штраф: 0 - 2.

Броски: 24 (5+10+9) - 22 (3+12+7).

Наши: - - Ничушкин (11.20/1/-1), Радулов (20.07/1/+1).

14 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

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