"Даллас" переиграл "Сент-Луис", несмотря на голевую передачу Тарасенко

"Даллас" на своем льду выиграл у "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это поражение стало для "Блюз" третьим кряду.

В составе гостей голевой передачей отметился россиянин Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Сент-Луис" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Янмарк - 16 (бол., Клингберг, Ганзал), 22:42 - 1:0. Джонс - 8 (Бенн, Мето), 50:33 - 2:0. Шенн - 24 (бол., Шворц, ТАРАСЕНКО), 58:46 - 2:1.

Вратари: Бишоп - Аллен (58:16 - 58:46, 58:54).

Штраф: 17 - 13.

Броски: 16 (3+7+6) - 29 (8+12+9).

Наши: Радулов (18:14/1/1) - Барбашев (8:19/1/-1), Тарасенко (21:13/3/0).

17 февраля. Даллас. American Airlines Center.