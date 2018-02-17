"Даллас" переиграл "Сент-Луис", несмотря на голевую передачу Тарасенко

"Даллас" на своем льду выиграл у "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это поражение стало для "Блюз" третьим кряду.
В составе гостей голевой передачей отметился россиянин Владимир Тарасенко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Сент-Луис" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Янмарк - 16 (бол., Клингберг, Ганзал), 22:42 - 1:0. Джонс - 8 (Бенн, Мето), 50:33 - 2:0. Шенн - 24 (бол., Шворц, ТАРАСЕНКО), 58:46 - 2:1.
Вратари: Бишоп - Аллен (58:16 - 58:46, 58:54).
Штраф: 17 - 13.
Броски: 16 (3+7+6) - 29 (8+12+9).
Наши: Радулов (18:14/1/1) - Барбашев (8:19/1/-1), Тарасенко (21:13/3/0).
17 февраля. Даллас. American Airlines Center.
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maks55555
Это и неудивительно совсем, что соперники могут побеждать, несмотря на целую передачу от Тарасенко)))
11:41
Весёлый©
Клингберг молорик, лишил Бишопа сухаря. 2+2 за колющий в лицо и вшестером закатили.
10:35