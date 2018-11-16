Дадонов не смог повторить рекорд Буре

"Флорида" крупно проиграла "Коламбусу" со счетом 3:7 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече не смог набрать очков нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов, завершив, таким образом, вою результативную серию из 12 матчей подряд.

Напомним, что россиянин мог повторить рекорд соотечественника Павла Буре, который в сезоне 1999/00 набирал очки 13 игр кряду. Этот показатель смог улучшить одноклубник Дадонова нападающий Майк Хоффман – его результативная серия продлилась до 14 игр.

В этом сезоне Дадонов провел 16 игр и набрал 17 (8+9) очков.