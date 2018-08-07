Член Зала славы НХЛ Стэн Микита скончался на 79-м году жизни

"Чикаго" в своем официальном Твиттере сообщил о кончине легендарного нападающего, члена Зала хоккейной славы НХЛ Стэна Микиты. Канадец скончался на 79-м году жизни.

Всю свою карьеру в НХЛ – 21 год – он провел в "Чикаго" (с 1959 по 2981 год). За это время он выиграл один Кубок Стэнли (1961 год) и четыре раза играл в финале (1962, 1965, 1971 и 1973 году). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1394 матча, в которых записал на свой счет 1467 (541+926) очков, в плей-офф на его счету 150 (59+91) очков в 155 встречах. В составе сборной Канады он принимал участие в Суперсерии 1972 года против сборной СССР.

На его счету восемь личных призов НХЛ – "Харт Трофи" (1967, 1968), "Арт Росс Трофи" (1964, 1965, 1967 и 1968) и "Леди Бинг Трофи" (1967 и 1968).