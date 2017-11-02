"Чикаго" обыграл "Филадельфию", Анисимов набрал два очка, Проворов сыграл почти 30 минут

"Чикаго" победил "Филадельфию" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блэкхокс" прервали неудачную серию из трех матчей кряду.

Отметим, что в составе победителей два (1+1) очка набрал нападающий Артем Анисимов. Форвард провел на льду почти 16 минут, за которые нанес 5 бросков по воротам и заработал показатель полезности "+1".

Защитник "Флайерз" Иван Проворов отыграл 29 минут 51 секунду, нанес один бросок, провел три силовых приема и заработал показатель "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Филадельфия" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: АНИСИМОВ - 4 (бол., Фрэнсон, Кейн), 28:58 - 1:0. Тэйвз - 4, 29:18 - 2:0. Дебринкэт - 2 (п.в., Хейден, АНИСИМОВ), 58:11 - 3:0.

Вратари: Кроуфорд - Эллиотт (57:55 - 58:11, 58:29 - 59:38, 59:42).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 35 (11+12+12) - 35 (8+12+15).

Наши: Анисимов (16:48/5/+1) - Проворов (29:51/1/-2).

2 ноября. Чикаго. United Center.