Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова посетила частную вечеринку, организованную капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным по случаю завоевания Кубка Стэнли.

На одном из видео видно, как девушка поднимает трофей над головой, решив испытать чемпионские эмоции. В какой-то момент силы покинули Бузову и трофей резко полетел вниз. Счастье Бузовой, что Овечкин, стоявший рядом, успел подхватить кубок.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Июл 2018 в 2:19 PDT

Охранник Кубка Стэнли: "Пришлось тщательно проверить трофей после празднований Овечкина"