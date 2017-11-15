Бросай клюшку и спасай ворота! Крутой сэйв Бобровского

"Коламбус" в овертайме обыграл "Монреаль" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи признан голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский, отразивший 28 бросков по своим воротам.
В третьем периоде россиянин спас команду он верного гола соперников. "Канадиенс" вышли два в одного, смогли оставить не у дел Маркуса Нутиваара, однако Якоб Де ла Росе не смог поразить ворота. Бобровский, выбросив клюшку, успел переместиться в нужный угол ворот и отразить бросок.
Here are 6 angles of the Bobrovsky lunging split blocker save where he drops his stick. Still can't believe it happened. pic.twitter.com/nyeHBtaKyl– InGoal Magazine (@InGoalMedia) 15 ноября 2017 г.
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Vovch
Да вот понимал что делает, он же клюшку не выронил, а отбросил. Мастер!
07:45
snn_nik
Очень круто.
07:42
ВеликийПашаБуре
Сергей Везинский
07:24