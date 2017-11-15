07:20 | Хоккей — НХЛ

Бросай клюшку и спасай ворота! Крутой сэйв Бобровского

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"Коламбус" в овертайме обыграл "Монреаль" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи признан голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский, отразивший 28 бросков по своим воротам.

В третьем периоде россиянин спас команду он верного гола соперников. "Канадиенс" вышли два в одного, смогли оставить не у дел Маркуса Нутиваара, однако Якоб Де ла Росе не смог поразить ворота. Бобровский, выбросив клюшку, успел переместиться в нужный угол ворот и отразить бросок.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vovch

Да вот понимал что делает, он же клюшку не выронил, а отбросил. Мастер!

07:45

snn_nik

Очень круто.

07:42

ВеликийПашаБуре

Сергей Везинский

07:24