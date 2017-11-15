Бросай клюшку и спасай ворота! Крутой сэйв Бобровского

"Коламбус" в овертайме обыграл "Монреаль" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи признан голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский, отразивший 28 бросков по своим воротам.

В третьем периоде россиянин спас команду он верного гола соперников. "Канадиенс" вышли два в одного, смогли оставить не у дел Маркуса Нутиваара, однако Якоб Де ла Росе не смог поразить ворота. Бобровский, выбросив клюшку, успел переместиться в нужный угол ворот и отразить бросок.