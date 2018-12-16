Бретт Коннолли: "Овечкин - настоящий бык"

Нападающий "Вашингтона" Бретт Коннолли выразил мнение, что капитан команды Александр Овечкин с каждым годом становится только лучше. Россиянин довел свою результативную серию уже до 14 матчей и лидирует в гонке снайпером лиги.

– Когда Овечкин уверен в себе, он особенно опасен для ворот соперников, – цитирует Коннолли Washington Post. - Он кладет шайбу, куда хочет. Это настоящий бык, который с каждым годом он становится только лучше.

У него невероятное желание забивать и начтоящий голод. Он выдает просто потрясный сезон и не собирается останавливаться.

Когда он играет так хорошо, нужно просто смотреть и повышать свой уровень, чтобы не отставать.