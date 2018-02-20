20:25 20 февраля | Хоккей — НХЛ

"Бостон" выменял у "Рейнджерс" защитника Холдена

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Защитник Ник Холден продолжит карьеру в "Бостоне", сообщает официальный сайт клуба. "Медведи" выменяли 30-летнего хоккеиста у "Рейнджерс" за выбор в третьем раунде драфта-2018 и защитника Роба О'Хару.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Холден провел 55 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности "-3". За клуб из Нью-Йорка он выступал с 2016 года.

Ранее "Рейнджерс" официально сообщал, что клуб меняет вектор развития и ряд хоккеистов покинут команду.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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maks55555

bezik-----Ты прямо за ген. менеджера работаешь у них, все расписал, кто уйдет. Посмотрим теперь, кто из них реально уйдет.

01:20

bezik

Как ни посмотри, а НЙР за последние годы 2 финала конфы и финал КС. Чашу не зацепили и опытных мавров этих успехов решили менять: Макдона, Цук, Нэш. Оставляют лишь Лунтика, и то пока непонятно, что будет летом. Также уйдут Грабнер, Маклеод, Деарне. Возможен выкуп Стаала. В результате в атаке самым старшим остается 26-летний Крайдер, не считая Холланда, которому и основа не гарантирована.

21:23 20 февраля

Werewolf

maks55555_____На "эдмонтовскую" модель )

20:51 20 февраля

maks55555

На что они меняют вектор развития, вот в чем вопрос?))

20:33 20 февраля

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