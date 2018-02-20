"Бостон" выменял у "Рейнджерс" защитника Холдена

Защитник Ник Холден продолжит карьеру в "Бостоне", сообщает официальный сайт клуба. "Медведи" выменяли 30-летнего хоккеиста у "Рейнджерс" за выбор в третьем раунде драфта-2018 и защитника Роба О'Хару.
В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Холден провел 55 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности "-3". За клуб из Нью-Йорка он выступал с 2016 года.
Ранее "Рейнджерс" официально сообщал, что клуб меняет вектор развития и ряд хоккеистов покинут команду.
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maks55555
bezik-----Ты прямо за ген. менеджера работаешь у них, все расписал, кто уйдет. Посмотрим теперь, кто из них реально уйдет.
01:20
bezik
Как ни посмотри, а НЙР за последние годы 2 финала конфы и финал КС. Чашу не зацепили и опытных мавров этих успехов решили менять: Макдона, Цук, Нэш. Оставляют лишь Лунтика, и то пока непонятно, что будет летом. Также уйдут Грабнер, Маклеод, Деарне. Возможен выкуп Стаала. В результате в атаке самым старшим остается 26-летний Крайдер, не считая Холланда, которому и основа не гарантирована.
21:23 20 февраля
Werewolf
maks55555_____На "эдмонтовскую" модель )
20:51 20 февраля
maks55555
На что они меняют вектор развития, вот в чем вопрос?))
20:33 20 февраля