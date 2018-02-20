"Бостон" выменял у "Рейнджерс" защитника Холдена

Защитник Ник Холден продолжит карьеру в "Бостоне", сообщает официальный сайт клуба. "Медведи" выменяли 30-летнего хоккеиста у "Рейнджерс" за выбор в третьем раунде драфта-2018 и защитника Роба О'Хару.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Холден провел 55 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности "-3". За клуб из Нью-Йорка он выступал с 2016 года.

Ранее "Рейнджерс" официально сообщал, что клуб меняет вектор развития и ряд хоккеистов покинут команду.