Болельщики скандируют на чемпионском параде: "Ови! Ови". Видео

В Вашингтоне продолжается чемпионский парад в честь победы "Кэпиталз" в чемпионате НХЛ. Когда к микрофону подошел капитан команды Александр Овечкин, трибуны начали скандировать: "Ови! Ови!".

- Мы думали, что празднование получится невероятным, но то просто сумасшествие! Болельщики, вы просто потрясающие, вы так нас поддерживали. Мы все хотим вас поблагодарить. Большое вам спасибо, - заявил Овечкин.