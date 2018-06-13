Болельщики скандируют на чемпионском параде: "Ови! Ови". Видео

В Вашингтоне продолжается чемпионский парад в честь победы "Кэпиталз" в чемпионате НХЛ. Когда к микрофону подошел капитан команды Александр Овечкин, трибуны начали скандировать: "Ови! Ови!".
- Мы думали, что празднование получится невероятным, но то просто сумасшествие! Болельщики, вы просто потрясающие, вы так нас поддерживали. Мы все хотим вас поблагодарить. Большое вам спасибо, - заявил Овечкин.
"What's up Babes?" @ovi8 #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/Uiih2hPf7I– Washington Capitals (@Capitals) 13 июня 2018 г.
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