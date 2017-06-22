Бобровский завел аккаунт в Твиттере

Голкипер "Коламбуса" и сборной России Сергей Бобровский сегодня завел официальный аккаунт в Твиттере. Двукратный обладатель "Везина Трофи", приза лучшему игроку сезона в НХЛ, поприветствовал своих новых читателей на английском языке.
28-летний россиянин играет в НХЛ с 2010 года, а в минувшем сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате, одержав 41 победу, 7 из которых – на ноль. Всего в лиге на его счету 330 игр, 181 победа и процентр отраженных бросков 92,0.
Hello Twitter! pic.twitter.com/iEipPs8Hjp– Sergei Bobrovsky (@SergeiBobrovsky) 22 июня 2017 г.
Владислав Третьяк: "Бобровский - скромный и трудолюбивый парень" //
Сергей Бобровский: "Вторая "Везина"? Со временем понимаешь, насколько дороги такие моменты" //
Владимир Мышкин: "Бобровский - лучший? Конечно" //
Бобровский - лучший вратарь сезона в НХЛ