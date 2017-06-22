Владимир Мышкин: "Бобровский - лучший? Конечно"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин прокомментировал "СЭ" завоевание голкипером "Коламбуса" Сергеем Бобровским "Везина Трофи" – приза лучшему вратарю лиги в сезоне. Россиянин уже во второй раз получает этот приз.

– Считаю ли Бобровского нашим лучшим вратарем? Конечно, почему бы и нет, – сказал Мышкин. – Видел его выступление на Кубке мира. Он заслуженно получил значимый приз в НХЛ во второй раз. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Бобровский в регулярном чемпионате провел 63 матча и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надежности составил 93,1. В плей-офф на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб при коэффициенте надежности 88,2.

Добавим, что россиянин уже брал эту награду в 2013 году. Таким образом, 28-летний Бобровский стал третьим вратарем в эпоху потолка зарплат, который взял "Везину" дважды – с 2006 года это удавалось Мартину Бродеру (2007, 2008) и Тиму Томасу (2009, 2011).

Бобровский – дважды лучший! // Бобровский, Кучеров и Панарин – в символической сборной НХЛ сезона-2016/17