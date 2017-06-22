Владислав Третьяк: "Бобровский - скромный и трудолюбивый парень"

Лучший вратарь XX века и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью "СЭ" высоко оценил выступление голкипера сборной России и "Коламбуса" Сергея Бобровского, завоевавшего приз "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю сезона. Напомним, что для россиянина это уже второй подобный трофей в его карьере.

– Две "Везины" за два года поставили Сергея в элиту игроков мира, – заявил Третьяк. – В НХЛ большая конкуренция, и ее выиграть очень достойно. Он выступает очень стабильно, у него хорошее взаимодействие с защитниками. Бобровский – очень серьезный, трудолюбивый и скромный парень. Поздравил его и сказал, что горжусь им и пожелал ему еще много раз выигрывать, здоровья и обойтись без травм.

– В нынешнем сезоне он поменял манеру игры, сбросив вес?

– Он стал действовать быстрее. Став легче и с хорошей физической подготовкой, у вратаря улучшается реакция и выносливость. Если ты тяжеловат, то на вторую-третью шайбу уже не успеваешь. Сгусток мышц без жира позволяет выстреливать много раз за период.

– Успешное выступление "Коламбуса" в первую очередь связано с действиями Бобровского?

– Я бы признал его лучшим в команде. К тому же его номинировали на самого полезного хоккеиста сезона. Такое происходит очень редко. Помнится, на Кубке Канады-76 я получил MVP независимо от амплуа, мне подарили новую машину. Сергей – командный игрок, и он тащил "Коламбус". Разумеется, с партнерами он наладил отличное взаимопонимание и был физически и психологически готов к каждому матчу.

– Как оцените его выступление на последнем Кубке мира?

– Не хочу никого обидеть, но в нашей команде Бобровский был лучшим. Он был в своем амплуа и пике формы. Сколько он делал прекрасных сэйвов! Сергей действительно серьезно готовится и играет. (Евгений БЕЛОУСОВ)