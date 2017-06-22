Сергей Бобровский: "Вторая "Везина"? Со временем понимаешь, насколько дороги такие моменты"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" поделился своими ощущениями после получения "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю сезона в НХЛ. Также хоккеист рассказал о церемонии вручения и о рецепте его выигрыша.

– Есть ли разница в ощущениях после получения первой и второй ''Везины'?

– Безусловно, разница есть, – сказал Бобровский. – Сейчас я старше и уже смотрю на это немного с другого угла. Со временем ты понимаешь, насколько дороги такие моменты. Осознаешь, что не все так просто. Много вещей должны сойтись воедино. Ты должен быть здоров, твои партнеры по команде должны здорово тебе помогать, плюс ты должен соблюдать правильный баланс между тренировками, подготовкой и восстановлением. И если одно из звеньев рушится, то ты приобретаешь опыт, а не радуешься успеху.

– Как прошла церемония? Было ли что-то необычное и ожидали ли, что именно вы получите приз?

– Церемония прошла замечательно. Организаторы мероприятия, лига – большие молодцы. Было здорово стать частью такого события. Получил массу положительных эмоций от Лас-Вегаса. Я был бесконечно счастлив разделить этот знаменательный день с моей семьей: с родителями, с супругой Ольгой. Для полного счастья не хватало только сестры.

– Готовы ли повторить, что это командный приз? Ведь вы сами – огромная часть удачного выступления ''Коламбуса'' в регулярном чемпионате, и без вашего участия у команды не получилось бы так выступить.

– Да, это командный приз. Хоккей – это командная игра. И как я сказал выше, невозможно добиться успеха без партнеров. Я благодарен им за сезон. Благодарен тренерскому штабу, менеджменту и всей организации "Блю Джэкетс" за прекрасный сезон. Нам предстоит еще многое доказать. (Марат САФИН)