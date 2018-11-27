Бэкстрем стал вторым бомбардиром в истории "Вашингтона". Впереди только Овечкин

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей три очка за результативные передачи заработал Никлас Бэкстрем.

В активе форварда теперь 827 (215+612) очков в матчах за "Кэпиталз". Он провел 839 игр в составе команды. Швед вышел на второе место в списке бомбардиров за историю клуба. Он опередил Петера Бондру, в активе которого 825 очков.

Лучшим бомбардиром в истории "Вашингтона" является Александр Овечкин - 1150 очков.

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