"Айлендерс" может потерять сразу трех игроков из-за травм после матча с "Питтсбургом"

"Айлендерс" на своем льду уступил "Питтсбургу" со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече сразу три игрока хозяев не смогли доиграть до финальной сирены из-за травм.

В первом периоде повреждение получил форвард Джош Бэйли, и, по словам главного тренера команды Дага Уэйта, он точно пропустит следующую встречу. В третьем отрезке игры лед покинули защитник Райан Пулок и нападающий Эндрю Лэдд. На данный момент не известно, насколько серьезные травмы получили оба игрока.