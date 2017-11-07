Артемий Панарин: "Забил или отдал голевую – молодец. А если эта передача мне в задницу попала…"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, в минувшем сезоне выступавший в "Чикаго", подчеркнул, что старается не задумываться о результативных очках. По словам форварда, есть много дилетантов, которые судят по игре только по набранным баллам.

Напомним, что в 2016 году Панарин стал обладателем "Колдер Трофи". Данный трофей вручается лучшему новичку в сезоне.

– Ставите себе какую-то конкретную цель на сезон по голам и очкам? – вопрос Панарину.

– Нет, журналисты уже немножко надоели этими планками по результативности, от которых только начинаешь больше загоняться. Дайте в хоккей просто поиграть! Есть же дилетанты, которые не понимают в хоккее, и просто судят меня по очкам, не разбираясь, хорошо я играл или плохо.

Для них все так: я забил гол или отдал передачу – значит, молодец. А то, что эта передача мне в задницу попала и отскочила, кто-то пробежал всю площадку и забросил шайбу, а я не при делах – они думают, что у меня голевое чутье очень развито.

Я настраиваюсь хорошо играть, а голы-очки – они придут. Конечно, и самому приятно, когда это происходит, эти баллы подпитывают твое желание что-то делать дальше и работать. Когда ты работаешь, и все это вхолостую, пропадает жажда игры и вера в себя. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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