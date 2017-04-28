Артемий Панарин: "Все ходил и думал, какой же я убогий"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что испытывал психологические проблемы по ходу сезона. По словам россиянина, он отказался от своих привычек и ему это помогло.

– В этом сезоне у меня был самый тяжелый период. Даже дурные мысли в голову полезли, – цитирует Панарина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – Очень много размышлял о других, кто обо мне что подумает – тренер и так далее. Я думал, что очень плохо играю. А на самом деле играл нормально. Но мне казалось, что я – худший хоккеист в лиге.

Как бы вернуться на свой уровень? Все ходил и думал, какой же я убогий. В это время случился большой спад. А потом я послал все, перестал ходить в зал, не стал делать растяжку перед игрой. Отказался от всех привычек. Так, я раньше перед каждым матчем смотрел свои смены. У меня в голове было много хоккея. А я на это все забил. И знаете, помогло.