09:27 | ХОККЕЙ — НХЛ

Артемий Панарин: "Кубок мира помог мне лучше подготовиться к сезону"

0
0
0

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин подчеркнул, что на данный момент не думает о новом контракте с "Блэкхокс".

Ранее сообщалось, что россиянин ведет переговоры о продлении соглашения, которое будет рассчитано на шесть лет. По договору зарплата форварда будет составлять около шести миллионов долларов за сезон.

- Мне кажется, что я лучше подготовился к сезону, - приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина. - На Кубке мира очень серьезный уровень игры. Думаю, это очень помогло мне.

Контракт? Я стараюсь об этом не думать, но иногда СМИ напоминают. Я сосредоточен только на игре здесь и сейчас.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ