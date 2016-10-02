Артемий Панарин: "Кубок мира помог мне лучше подготовиться к сезону"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин подчеркнул, что на данный момент не думает о новом контракте с "Блэкхокс".

Ранее сообщалось, что россиянин ведет переговоры о продлении соглашения, которое будет рассчитано на шесть лет. По договору зарплата форварда будет составлять около шести миллионов долларов за сезон.

- Мне кажется, что я лучше подготовился к сезону, - приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина. - На Кубке мира очень серьезный уровень игры. Думаю, это очень помогло мне.

Контракт? Я стараюсь об этом не думать, но иногда СМИ напоминают. Я сосредоточен только на игре здесь и сейчас.