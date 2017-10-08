Артемий Панарин: "Кейн сказал, что скучает по мне. А потом мы проиграли 1:5"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (1:5) отметил, что команда часто теряла шайбу из-за нервозности. Также россиянин рассказал, о чем поговорил перед игрой с форвардом Патриком Кейном.

– Какие впечатления от главного тренера – Джона Тортореллы?

– Настоящий мужик. Я себя чувствую комфортно в "Коламбусе".

– Какие ощущения от игры против "Чикаго"?

– Все нормально, спасибо болельщикам за теплый прием. Много людей пришло в свитерах с моей фамилией – благодарен, что не забыли меня сразу. Очень приятно было, когда на кубе показали видеоролики с моим участием. Надеюсь, в следующий раз в Чикаго выиграем.

– Что сегодня не получилось?

– "Чикаго" активно шел в атаку, а мы быстро теряли шайбу, была нервозность. Хорошо, что такая неудача произошла в начале сезона. Сейчас отдохнем, и все будет в порядке.

– Как вам играется с новыми партнерами – Александром Веннбергом и Кэмом Аткинсоном?

– Вчера в матче против "Айлендерс" все здорово было (Панарин отдал три голевые передачи. – Прим. "СЭ"). А вот сегодня у нас не все клеилось, даже не знаю почему. Не буду оправдываться тем, что мы играли спаренные матчи.

– Во время разминки перед матчем вы поговорили с бывшими партнерами по звену – Патриком Кейном и Артемом Анисимовым. О чем?

– Ничего особенного не обсуждали. С Артемом давно уже общались по телефону. Немножко поговорили: "привет, как дела". Патрик подъехал, сказал, что он скучает – я ему то же самое ответил. А после этого мы проиграли 1:5 (смеется). (Виктория БУЛАХОВА)