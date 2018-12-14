06:10 | Хоккей — НХЛ

"Аризона" проиграла четвертый матч подряд

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"Баффало" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" потерпел четвертое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Аризона" - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Миттельштадт - 5 (Шири), 0:48 - 1:0. Скиннер - 22 (Айкел, Райнхарт), 6:54 - 2:0. Фишер - 7 (Паник), 7:19 - 2:1. Родригес - 2, 46:28 - 3:1.

Вратари: Хаттон - Кюмпер (56:41 - 57:37, 57:52 - 58:09, 58:20).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 33 (7+15+11) - 26 (7+13+6).

14 декабря. Баффало. KeyBank Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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