"Аризона" обыграла "Нэшвилл"

"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Нэшвилл" со счетом 4:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" - "Нэшвилл" - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Голигоски - 1 (Круз, Мартинук), 12:50 - 1:0. Дофин - 2 (Годэ, Уайт), 14:47 - 2:0. Йоси - 5 (Арвидссон, Джохансен), 15:50 - 2:1. Перлини - 1 (Доун, Чикран), 32:48 - 3:1. Ганзал - 6 (Врбата, Голигоски), 54:28 - 4:1.
Нереализованный буллит: Доун (40:53, Аризона Койотс).
Вратари: Смит - Ринне.
Штраф: 15 - 11.
Броски: 34 (10+11+13) - 43 (14+19+10).
Наши: - - -.
11 декабря. Глендейл. Gila River Arena.