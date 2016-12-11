06:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Аризона" обыграла "Нэшвилл"

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"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Нэшвилл" со счетом 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Нэшвилл" - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Голигоски - 1 (Круз, Мартинук), 12:50 - 1:0. Дофин - 2 (Годэ, Уайт), 14:47 - 2:0. Йоси - 5 (Арвидссон, Джохансен), 15:50 - 2:1. Перлини - 1 (Доун, Чикран), 32:48 - 3:1. Ганзал - 6 (Врбата, Голигоски), 54:28 - 4:1.

Нереализованный буллит: Доун (40:53, Аризона Койотс).

Вратари: Смит - Ринне.

Штраф: 15 - 11.

Броски: 34 (10+11+13) - 43 (14+19+10).

Наши: - - -.

11 декабря. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/calendar/

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