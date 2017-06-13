Андрей Василевский: "Обиднее не выйти в плей-офф с "Тампой", чем проиграть Канаде"

Вратарь "Тампа-Бэй" и сборной России Андрей Василевский в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что в его карьере были более обидные поражения, чем в полуфинальном матче чемпионата мира-2017 от Канады (2:4). По словам голкипера, невыход в плей-офф НХЛ разочаровал больше проигрыша канадцам.

- Что было в раздевалке после второго периода в матче с Канадой? - вопрос Василевскому.

- Все было спокойно, ничто не предвещало такого третьего периода. Я знаю Купера, он умеет найти нужные слова, когда команда проигрывает. Но и у нас тренер сказал нужные слова.

- Что говорил Знарок?

- Дословно я не вспомню. Это были и мотивирующие слова, и по некоторым игровым моментам. Ничего ненужного не было. Не знаю, почему так получилось. Канадцы забили хорошие голы. Конечно, и мы могли не удаляться…

- Более обидное поражение, чем от Канады было?

- Конечно. Мне было намного обиднее не выйти в плей-офф с "Тампой", чем проиграть Канаде.