Андрей Миронов: "В АХЛ начал варить куриные супы"

Защитник "Колорадо" Андрей Миронов подчеркнул, что был переведен в АХЛ ради получения игровой практики. В текущем сезоне игрок провел в НХЛ только четыре матча.

- В АХЛ меня отправили исключительно за игровой практикой, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Миронова. - Тренировки тренировками, но игровую практику заменить ничто не может. Чем ее больше, тем лучше и тем легче играть. Практики нужно много. Можно бегать два месяца на земле, быть там лучше всех, а потом выйти на лед и оказаться совершенно неготовым. Здесь примерно то же самое.

Я там куриные супы начал варить. В Денвере по ним очень соскучился. До борща еще не дошел, но может быть как-нибудь получится. Тут главное - себя не отравить.

Выучить язык - это сейчас самое главное. Хотя я и так стараюсь как можно больше учиться, каждый день с помощью видео, фильмов, телевидения, приложений в телефоне учу новые слова и выражения. Кроме того, ребята мне, конечно, помогают. Это ежедневный процесс, но пока все не очень хорошо.