Андрей Марков: "Скорее всего, завершу карьеру в "Монреале"

Защитник "Монреаля" Андрей Марков сообщил, что хочет остаться в команде по истечении срока контракта. Соглашение с 38-летним игроком рассчитано до лета 2017 года.
– Моим основным вариантом является "Монреаль", и я бы хотел остаться здесь, – приводит "Твиттер" клуба слова Маркова. – Я всю карьеру провел в этой команде, и, скорее всего, завершу в ней карьеру.
Ветеран выступает за канадский клуб с 2000 года. Всего защитник провел в НХЛ 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка.
Andrei Markov sur son désir de rester à Montréal.– Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 24 апреля 2017 г.
Andrei Markov on wanting to remain a Hab. #GoHabsGo pic.twitter.com/sQBSTcb98Z
Vasek
наравне с Марло и Доуном в рейтинге "Преданность"! Надеюсь, не сольется, как Бродо ради нескольких матчей в другой свитер. Лучше не будет.
21:15