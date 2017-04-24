19:54 | ХОККЕЙ — НХЛ

Андрей Марков: "Скорее всего, завершу карьеру в "Монреале"

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Защитник "Монреаля" Андрей Марков сообщил, что хочет остаться в команде по истечении срока контракта. Соглашение с 38-летним игроком рассчитано до лета 2017 года.

– Моим основным вариантом является "Монреаль", и я бы хотел остаться здесь, – приводит "Твиттер" клуба слова Маркова. – Я всю карьеру провел в этой команде, и, скорее всего, завершу в ней карьеру.

Ветеран выступает за канадский клуб с 2000 года. Всего защитник провел в НХЛ 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vasek

наравне с Марло и Доуном в рейтинге "Преданность"! Надеюсь, не сольется, как Бродо ради нескольких матчей в другой свитер. Лучше не будет.

21:15