09:50 | Хоккей — НХЛ

Андре Бураковски: "В "Вашингтоне" мы не стараемся сделать чужую работу, и это идет на пользу всей команде"


Форвард "Вашингтона" Андре Бураковски прокомментировал победу над "Тампой-Бэй" (4:0) в полуфинале Кубка Стэнли. Его команда выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в финал, где сыграет с "Вегасом".

- Мы доверяем друг другу, - цитирует игрока официальный сайт НХЛ. - Не стараемся сделать чужую работу. И это идет на пользу всей команде. У меня было сложное начало серии, но я счастлив, что удалось внести вклад в победу.

Нападающий сделал дубль в этой игре, забросив вторую и третью шайбу своей команды.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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