Андерсен, Ландескуг и Стэмкос - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 42 броска по своим воротам в матче с "Нью-Джерси" (1:0 ОТ).

Второй звездой стал форвард "Коламбуса" Габриэль Ландескуг, оформивший первый хет-трик в карьере во встрече с "Вашингтоном" (6:2), а замкнул тройку лучших нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос​, набравший 4 (2+2) очка в игре с "Далласом" (6:1).