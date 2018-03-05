"Анахайм" переиграл "Чикаго", команды забросили 9 шайб

"Анахайм" выиграл у "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это вторая подряд победа "Дакс" после двух поражений.

Российский нападающий гостей Артем Анисимов провел на льду около 17 минут и отметился одним броском по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Чикаго" - 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Голы: Ракелль - 27 (бол., Гецлаф, Монтур), 2:23 - 1:0. Перри - 13 (Гецлаф, Мэнсон), 6:14 - 2:0. Петтерссон - 1 (Бекса, Грант), 22:09 - 3:0. Сильверберг - 14 (Кольяно, Грант), 26:39 - 4:0. Юрчо - 2 (Мерфи, Кит), 34:59 - 4:1. Шмолц - 19 (Хиностроза), 41:07 - 4:2. Сильверберг - 15 (Кольяно, Кеслер), 47:00 - 5:2. Перри - 14 (Фаулер, Гецлаф), 54:41 - 6:2. Шмолц - 20 (Дебринкэт, Хиностроза), 57:32 - 6:3.

Вратари: Гибсон - Форсберг (Берубе, 30:34, 34:43 - 34:59, 57:47 - 59:37).

Штраф: 9 - 9.

Броски: 31 (11+12+8) - 40 (10+18+12).

Наши: - - Анисимов (16:48/1/-1).

4 марта. Анахайм. Honda Center.