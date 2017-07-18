Алексей Шевченко: "У НХЛ есть второй календарь. С паузой на Олимпиаду"

Корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО во время онлайна поделился инсайдерской информацией, что Национальная хоккейная лига еще не до конца отказалась от Олимпийских игр в Корее. По его словам, существует вероятность, что звезды лиги смогут продавить руководство НХЛ и поедут на Игры.

– У НХЛ есть второй вариант календаря с олимпийской паузой, – сказал Шевченко. – И есть шанс (что НХЛ поедет на Олимпиаду), и он сохраняется. И он будет еще обсуждаться. Хоккеисты НХЛ поедут на Олимпиаду. Как мне рассказали ребята, выступающие в НХЛ, отказом от Игр сильно не доволен Сидни Кросби, а у него большой авторитет в лиге. Они еще могут продавить. Люди, которые следят за НХЛ очень плотно, говорят, что календарь в эту олимпийскую пауза такой, что существует возможность прекратить все на две недели, а потом начать. Главное, что второй вариант есть.

А представляете, если энхаэловцы поедут в Корею? Календарь КХЛ не предусматривает вторых вариантов. У нас этот-то с трудом сделали. И тут мы получаем две недели бессмысленной паузы…