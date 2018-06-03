Алексей Бадюков - о финале Кубка Стэнли: "Чем длиннее будет серия, тем хуже для "Вашингтона"

Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал "СЭ" победу "Вашингтона" в третьем матче финала Кубка Стэнли. "Кэпиталз" переиграли "Вегас" со счетом 3:1 и повели в серии – 2-1.

– Удивительно, что при серьезной травме Кузнецов вышел играть. Но это мечта всей жизни, и он не намерен пропускать этот момент, – отметил Бадюков. – Кузнецов всегда был лидером. Там Бэкстрем играет со сломанным пальцем, Евгений просто не мог оставить команду без крепкого центрального форварда. Кузнецов очень хорошо играет с Овечкиным, он способен создавать креатив в этой серии, когда тяжело всем. Он это и доказал в третьем матче, несмотря на все трудности со здоровьем. Хочется, чтобы он залечил все повреждения.

Если "Вашингтон" будет продолжать в том же духе, то преимущество в борьбе за Кубок Стэнли будет у него. Хотя по статистике "Вегас" был лучше в первых двух матчах – просто во второй игре "Вашингтон" использовал свои моменты и победил. Думаю, что у "Вегаса" есть, в чем прибавить. Чем длиннее серия будет, тем хуже для "Вашингтона". В финале на первый план выходят волевые качества – ты лучше играешь, когда тебе нечего терять. Мы видим, что "Вашингтон" держится и пока что использует свои сильные стороны. (Игорь НОВИКОВ)

Четвертый матч серии между "Вашингтоном" и "Вегасом" состоится в ночь на 5 июня на льду "Кэпиталз".

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