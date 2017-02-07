Александр Радулов: "Новый контракт с "Монреалем"? Есть разговоры, но пока ничего конкретного"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов заявил, что доволен первой половиной сезона и возвращением в состав травмированных игроков, а также отметил, что клуб пока не предлагал ему нового контракта. 30-летний россиянин подписал с канадским клубом контракт на один год. В текущем сезоне на его счету 41 (13+28) очко в 52 встречах "регулярки".

– Как оцениваю первую половину сезона? Играем, нормально, – сказал в интервью сайту НХЛ Радулов. – Самое главное, что сейчас ребята выздоравливают, все, кто был травмирован. Тяжело, когда много игроков травмировано, пропускают матчи. Хорошо, что народ возвращается и нам становится легче. И, тем не менее, нам нужно выигрывать, ведь проиграли подряд несколько матчей. Нужно ломать эту серию и стараться побеждать в следующей встрече.

Мне нужно работать, стараться приносить больше пользы команде, это самое главное. Главное, чтобы команда выигрывала, а все остальное будет нормально. Да, в НХЛ много игр, в отличие от КХЛ, но мы практически не тренируемся, в основном постоянно проводим матчи. Так что, в принципе, все нормально.

Новый контракт? Я не знаю, это нужно говорить с агентом. Лично я не говорил с клубом по этому поводу. Идут какие-то разговоры, но нет ничего конкретного. Гальченюк – хороший игрок, молодой, талантливый. Ему еще нужно работать, как и всем нам. Он недавно вернулся после травмы, так что нужно дать ему еще время, чтобы он набрал свою лучшую форму.