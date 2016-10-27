09:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Неудачно выполнил свою задачу в матче с "Эдмонтоном"

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Эдмонтоном" (1:4), уверен, что "Кэпиталз" сами упустили победу. По словам нападающего, столичные хоккеисты допустили много ошибок.

- "Вашингтон" имел неплохие моменты, но мы допускали ошибки и теряли шайбу, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Овечкина. - Соперник обладает слишком хорошими нападающими, чтобы мы могли позволить так ошибаться. Нами были приняты неправильные решения, что стоило команде победы. Моей задачей было совершение частых бросков по воротам. Я выполнил ее не очень удачно. "Вашингтон" сам упустил победу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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firedrake

Александр, пора или заканчивать с хоккеем или играть лучше, гораздо лучше чем сегодня. Столичные какие-то бесхребетные в последнее время

10:11

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