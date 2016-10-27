Александр Овечкин: "Неудачно выполнил свою задачу в матче с "Эдмонтоном"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Эдмонтоном" (1:4), уверен, что "Кэпиталз" сами упустили победу. По словам нападающего, столичные хоккеисты допустили много ошибок.

- "Вашингтон" имел неплохие моменты, но мы допускали ошибки и теряли шайбу, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Овечкина. - Соперник обладает слишком хорошими нападающими, чтобы мы могли позволить так ошибаться. Нами были приняты неправильные решения, что стоило команде победы. Моей задачей было совершение частых бросков по воротам. Я выполнил ее не очень удачно. "Вашингтон" сам упустил победу.