Александр Хаванов: "Будет особенно интересно следить в НХЛ за Проворовым и Сергачевым"

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ, ныне телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов подчеркнул, что у российских болельщиков есть много причин следить за НХЛ в предстоящем сезоне. Особенно он выделил защитника "Монреаля" Михаила Сергачева и защитника "Филадельфии" Ивана Проворова.

– С точки зрения российского болельщика есть много причин следить за стартующим на этой неделе сезоном НХЛ. Второй год подряд нас ждут дебюты сразу нескольких россиян. С одной стороны, есть Радулов, Зайцев и Любимов, которые уехали из КХЛ. С другой, есть еще такие игроки, как Сергачев, кто пробивается из фарм-лиг. Прошлогодняя тенденция прорыва многих наших хоккеистов, того же самого Панарина, заставит нас следить за лигой снова. Я жду сюрпризов. Будет особенно интересно следить за Проворовым и Сергачевым, которые должны сыграть первые матчи. (Марат САФИН)

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